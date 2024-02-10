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Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir?

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Son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer almakta olan Gizem Memiç kimdir? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Peki, Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir?

Gizem Memiç kimdir? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Gizem Memiç mesleği ne, kaç yaşında? Sorusu oluyor. Bu haberimizde merak edenler için Gizem Memiç kimdir? Gizem Memiç mesleği ne, kaç yaşında? Sorularını yanıtladık. Peki, Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir?

SURVİVOR GİZEM MEMİÇ EVLİ Mİ?

Gizem Memiç, 2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını kazanarak adını duyurdu. Daha sonra, uzun bir süre birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Sosyal medyada aktif olan Memiç, özellikle Instagram hesabını kullanarak hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır.

SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde doğdu. Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir.

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu. Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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