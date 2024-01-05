Survivor bugün var mı 2024? Bu akşam Survivor yok mu, neden yok, hangi günler?

Survivor bugün var mı 2024? Survivor'da 2024 All Star sezonu başladı. Survivor izleyicileri bu akşam Survivor var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediyor. Peki, bu akşam Survivor var mı yok mu? Detaylar haberimizde...

BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI 2024?

Survivor bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanmayacak. Masterchef çeyrek final etabı nedeniyle bu akşam Survivor'ın yerine Masterchef'in yeni bölümü ekranlara gelecek.

5 Ocak TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Aşka Düşman

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular

01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:30 Tuzak

SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor bu akşam TV8'de Masterchef Türkiye All Star yeni bölümü nedeniyle ekranlara gelmeyecek.

SURVİVOR NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

Survivor 2024 bu hafta salı ve çarşamba günleri izleyicisi ile birlikte Tv8 ekranlarında buluşacak. Survivor All Star 2024 günleri, Masterchef All Star'ın sona ermesinin ardından olağan düzeninde yayınlanmaya başlayacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Mavi Takım

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

Kırmızı Takım