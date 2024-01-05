Survivor bugün var mı 2024? Bu akşam Survivor yok mu, neden yok, hangi günler?
Survivor'da 2024 All Star sezonu başladı. Survivor izleyicileri bu akşam Survivor var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediyor. Peki, bu akşam Survivor var mı yok mu? İşte detaylar...
Survivor bugün var mı 2024? Survivor'da 2024 All Star sezonu başladı. Survivor izleyicileri bu akşam Survivor var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediyor. Peki, bu akşam Survivor var mı yok mu? Detaylar haberimizde...
BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI 2024?
Survivor bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanmayacak. Masterchef çeyrek final etabı nedeniyle bu akşam Survivor'ın yerine Masterchef'in yeni bölümü ekranlara gelecek.
5 Ocak TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Aşka Düşman
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular
01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
SURVİVOR NEDEN YOK?
Survivor bu akşam TV8'de Masterchef Türkiye All Star yeni bölümü nedeniyle ekranlara gelmeyecek.
SURVİVOR NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?
Survivor 2024 bu hafta salı ve çarşamba günleri izleyicisi ile birlikte Tv8 ekranlarında buluşacak. Survivor All Star 2024 günleri, Masterchef All Star'ın sona ermesinin ardından olağan düzeninde yayınlanmaya başlayacak.
SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?
Mavi Takım
- Nefise Karatay
- Seda Ocak
- Begüm Yücetan
- Sahra Işık
- Seda Aktuğlu
- Damla Can
- Hakan Hatipoğlu
- Yiğit Poyraz
- Yasin Obuz
- Özgür Tetik
- Yunus Emre
- Ogeday Girişken
Kırmızı Takım
- Pınar Saka
- Merve Aydın
- Nagihan Karadere
- Gizem Memiç
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Berna Canbeldek
- Doğukan Manço
- Furkan Kızılay
- Ersin Korkut
- Sercan Yıldırım
- Turabi
- Bozok Gören
- Nihat Altınkaya