Üye Girişi
Haberi Paylaş
Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 28 Mayıs Pazar 2023 Survivor 2. dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 28 Mayıs Pazar 2023 Survivor 2. dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Gündem Haberleri

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Aziz olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 28 Mayıs Pazar 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Mavi takımdan mı Kırmızı takımdan mı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün haftanın 2. ikinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 28 Mayıs yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

  • - Cansu
  • - Nefise
  • - Yusuf
  • - Ertuğ
  • - Özgür
  • - Osman Can
  • - Asena

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapan en kötü süreyi yapanla eşleşecek. Yani 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5 eşleşmeleri olacak. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.

Yarı finale çıkanlar:

  • Osman Can
  • Özgür
  • Nefise
  • Yusuf

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 28 Mayıs Pazar 2023 Survivor 2. dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Yusuf yarı finalde Nefise karşısında 3-0 önde.

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 28 Mayıs Pazar 2023 Survivor 2. dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Özgür yarı finalde Osman Can karşısında 3-2 önde.

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 28 Mayıs Pazar 2023 Survivor 2. dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Final turunda Yusuf 4-1 önde.

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 28 Mayıs Pazar 2023 Survivor 2. dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Yusuf finali kazanıyor ve dokunulmazlığın sahibi oluyor.

FİNAL : YUSUF 5 - 1 ÖZGÜR

Dokunulmazlığı Kazanan İsim : Yusuf

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayı olarak bir kişinin ismini söyleyecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Survivor 2023 Dizi Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title