Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 28 Mayıs Pazar 2023 Survivor 2. dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Aziz olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 28 Mayıs Pazar 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Mavi takımdan mı Kırmızı takımdan mı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün haftanın 2. ikinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 28 Mayıs yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Cansu

- Nefise

- Yusuf

- Ertuğ

- Özgür

- Osman Can

- Asena

28 MAYIS SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapan en kötü süreyi yapanla eşleşecek. Yani 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5 eşleşmeleri olacak. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.

Yarı finale çıkanlar:

Osman Can

Özgür

Nefise

Yusuf

Yusuf yarı finalde Nefise karşısında 3-0 önde.

Özgür yarı finalde Osman Can karşısında 3-2 önde.

Final turunda Yusuf 4-1 önde.

Yusuf finali kazanıyor ve dokunulmazlığın sahibi oluyor.

FİNAL : YUSUF 5 - 1 ÖZGÜR

Dokunulmazlığı Kazanan İsim : Yusuf

28 MAYIS SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayı olarak bir kişinin ismini söyleyecek.