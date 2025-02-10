Survivor Adem - Çılgın Sedat neden kavga etti, Survivor Adem ne yaptı?

Survivor'un son bölümünde tansiyon bir hayli yükseldi. Takım arkadaşları Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem oldu. Sinirlerine hakim olamayan Adem, Sedat'ın üzerine yürüdü. Survivor Adem - Çılgın Sedat neden kavga etti, Survivor Adem ne yaptı?

KAVGA ANI VE KARARTILAN GÖRÜNTÜLER

Adem'in, Sedat'a sinirlenerek "Pişmiş pişmiş gülüyorsun" demesi üzerine Sedat'ın "Ne güleceğim?" yanıtını vermesiyle ortam bir anda gerildi. Tartışmanın büyümesiyle Adem'in Sedat'a yumruk atıp ittiği iddia edilirken, olay anına ait görüntülerin net olmaması dikkat çekti. Kavganın şiddetlendiği anlarda yayın bir süreliğine karartıldı.

ADEM'İ SAKİNLEŞTİRMEK KOLAY OLMADI

Takım arkadaşları ve yapım ekibi, Adem'i sakinleştirmekte oldukça zorlandı. Sinirlerine hakim olamayan Adem'i durdurmak için ekip devreye girdi. Yaşananlar Survivor izleyicileri tarafından büyük merak uyandırırken, olayın ardından acil durum konseyi toplandı.

ACİL DURUM KONSEYİ VE ADEM'İN GELECEĞİ

Survivor 9 Şubat akşamı ekrana gelen bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanırken, Adem ve Sedat arasındaki kavga geceye damga vurdu. Kavgaya dair detaylar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, olay sonrası Survivor yapım ekibi konuyu değerlendirmek üzere acil durum konseyi düzenledi.

ADEM KILIÇÇI DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Adem Kılıççı'nın Survivor'daki geleceği büyük merak konusu oldu. Yapım ekibi ve konseyin vereceği karar izleyiciler tarafından beklenirken, Adem'in diskalifiye olup olmayacağı ise yeni bölümde netlik kazanacak. Survivor'un 10 Şubat fragmanında acil durum konseyinin toplandığı görülürken, Adem Kılıççı'nın akıbeti önümüzdeki bölümde belli olacak.