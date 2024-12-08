İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı. Birçok kişi, Suriyelilerin ülkelerine dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Peki, Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? Detaylar haberimizde...

NE OLMUŞTU?

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar yalnızca birkaç günde herhangi bir dirençle karşılaşmadan Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ve Humus'un ardından dün gece saatlerinde başkent Şam'ı ele geçirdi. Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı. Diğer yandan Rejim güçleri Şam Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere silah bıraktı. Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günlerin sona erdi" ifadelerini kullandı. Muhalifler, eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu.

SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR MU?

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı. Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya hapishanesinde mahkumlar muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul'da öğrenci olduğunu belirten Nur Ahmed, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı mutluluktan sürekli ağladığını anlatarak, ülkesine geri döneceğini söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten başka bir Suriyeli, savaş zamanı Türkiye'ye geldiğini, şu an çok mutlu olduğunu, hedeflerine ulaştığını ve ülkesine döneceğini kaydetti.

Grupta yer alan bir kişi de bugünü çok beklediklerini, herkesin çok mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendileri için yaptıklarını unutmayacaklarını ifade etti.