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Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu?

Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu?
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Suriyeliler gidiyor mu? Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu? 1963'ten beri iktidarda olan Baas Partisi'nin 61 yıllık yönetimi, 2011'de başlayan halk hareketleri ve iç savaşla sona erdi. Peki, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler geri dönüyor mu?

Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu ve Suriyeli mülteciler gidiyor mu soruları sık sık araştırılıyor. Başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla Baas yönetimi çökerken, vatandaşlar "Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor mu?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Türkiye'deki Suriyeliler gidiyor mu? Detaylar haberimizdedir…

SURİYELİLER GİDİYOR MU?

Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriyeliler, başkent Şam'a dönüş yapmaya başladı. Dönüş yolunda kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluştu.

Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu?

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin düşüşünü kutladı. Yıllar önce iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, İstanbul'un Fatih ilçesinde halay çekerek baklava dağıttı. Ülkelerine geri dönmek için heyecanlı olduklarını belirten Suriyeliler, ailelerine kavuşmayı ve hayatlarına yeniden başlamayı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu?

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR MU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne büyük önem veriyor. Aynı şekilde Suriye halkının refahı da bizim için öncelikli. Bu doğrultuda, ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli artık evlerine dönebilir," dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024'te basına konuşan Fidan, "Suriye halkı, ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirme aşamasında. Bugün umut doluyuz, ancak uluslararası toplumun desteği olmadan bu süreç başarıya ulaşamaz," ifadelerini kullandı.

Fidan, yeni idarenin düzenli bir şekilde yapılandırılması gerektiğini ve kapsayıcılık ilkesinden ödün verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık birlik olma ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı," dedi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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