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Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi?

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Son dakika haberine göre, Suriye'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve olası hasarları hakkındaki detaylar araştırılıyor. Depremin Türkiye'de hissedilip hissedilmediği konusu da merak konusu oldu. Konuyla ilgili ayrıntılar ve gelişmeler takip ediliyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay ve Kilis'te de hissedilen depremle ilgili şu ana kadar can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi. Peki, Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi?

SURİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afad'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.15'te Suriye, Salamiyah, Hamah'ta 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.90 km uzaklıkta meydana geldi. Depremin derinliği 7.16 km olarak açıklandı. Deprem Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis gibi çok sayıda ilden de hissedildi.

Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi?

DEPREM TÜRKİYE'DE HİSSEDİLDİ Mİ?

Bu depremden yaklaşık 3 dakika sonra, saat 13.18'de Suriye, Salamiyah, Hamah'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği 7.1 km olarak kaydedildi.

DEPREM Mİ OLDU?

Afad ölçümlerine göre bugün saat 13:15'de Hatay'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DAKİKA DEPREM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Az önce deprem mi oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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