Sürekli karşı karşıya gelen Şener Üşümezsoy ve Naci Görür bu kez aynı görüşte

Antalya'nın Serik ilçesinde AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde kaydedilen deprem, şehirde paniğe neden olurken uzmanların da dikkatini bu bölgeye yöneltti. Art arda açıklama yapan iki önemli yer bilimci, depremin niteliğine ilişkin benzer değerlendirmelerde bulundu.

ÜŞÜMEZSOY: ANTALYA KÖRFEZİ'NDEKİ SİSMİK HAREKET DERİN YAPILARLA İLİŞKİLİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Serik'teki sarsıntının basit bir yüzey kırığı olmadığını vurguladı. Depremin çözümlemelerinde sıradan bir kırılma görünmediğini belirten Üşümezsoy, hareketliliğin Antalya Körfezi'nin altındaki daha derin tektonik yapılarla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Analizlerine göre sarsıntı, iki büyük kabuğun karşılaşma hattında, yani Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına daldığı yitim zonunda meydana geldi. Depremin kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu ve yaklaşık 100 kilometre derinliğe sahip karmaşık bir yapıya işaret ettiğini söyledi.

Üşümezsoy, Antalya çevresindeki depremselliğin daha geniş bir Akdeniz tektonik sistemiyle bağlantılı olduğunu belirterek bölgede ters fay yapıları bulunduğunu da vurguladı.

"BÖLGEDEKİ DEPREMLER TEK BİR FAYDAN KAYNAKLANMIYOR"

Üşümezsoy ayrıca, geçtiğimiz ay Kıbrıs'ın güneyinden batıya uzanan hattın kırıldığını hatırlatarak bu hattın Girit ve Rodos ile ilişkili bir tektonik zon oluşturduğunu ifade etti.

Uzman isim, Antalya Körfezi çevresindeki depremselliğin tek bir fayın ürünü olmadığını belirterek, "Antalya Körfezi ve çevresindeki hareketlilik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının derinlerde süren karmaşık hesaplaşmasının bir sonucu." dedi.

NACİ GÖRÜR: DEPREMİN KAPASİTESİ ÇOK DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Antalya'daki sarsıntılar sonrası yaptığı uyarıda, özellikle Torbalı-Aksu hattında 95 kilometre derinlikte oluşan depreme dikkat çekti. Görür, bu depremin normal faylar üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "5.2 büyüklüğünde olduğu için kenti fazla etkilememiş olabilir. Ancak normal fayların boylarını düşündüğünüzde deprem kapasitesi çok daha büyük olabilirdi." tespitinde bulundu.

Görür'ün açıklaması, bölgede daha büyük bir depremin oluşma ihtimaline işaret ederek dikkat çekti.