Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Güncelleme:
Diyarbakır Sur Belediyesi'nin logo değişikliği kamuoyunda geniş bir tartışma yarattı. Yeni tasarım bazı vatandaşlar tarafından modern ve estetik bulunarak olumlu karşılanırken, ay-yıldızlı temadan güneş figürüne geçiş ise kimileri tarafından ideolojik bir kopuş olarak yorumlandı ve eleştirilerin odağına yerleşti.

  • Diyarbakır Sur Belediyesi logosunu değiştirdi.
  • Yeni logo ay-yıldızlı temadan güneş figürüne geçilmesi nedeniyle tartışmalara yol açtı.
  • Logo değişimiyle ilgili belediyeden henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Diyarbakır Sur Belediyesi'nin logosunda yaptığı değişiklik, ilçe genelinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eski ve yeni tasarım arasındaki belirgin farklar, estetik değerlendirmelerin ötesine geçerek ideolojik ve sembolik tartışmaları da beraberinde getirdi.

BİR KESİM DEĞİŞİKLİĞİ SAVUNDU

Yeni logoyu modern, sade ve estetik bulan bir kesim, değişikliği belediyenin kurumsal kimliğini yenileme ve çağdaş bir imaj oluşturma adımı olarak değerlendirdi. Bu görüşü savunan vatandaşlar, tasarımın başarılı olduğunu ifade ederek belediyeye olumlu geri dönüşlerde bulundu.

"KÖKLERDEN KOPUŞ" YORUMLARI YAPILDI

Buna karşılık bazı vatandaşlar ise logodaki simgesel dönüşüme dikkat çekti. Ay-yıldızlı temadan güneş figürüne geçilmesini eleştiren bu kesim, değişimi "köklerden kopuş" olarak nitelendirdi. Söz konusu tercih, özellikle sembollerin anlamı üzerinden ideolojik yorumlara konu oldu ve tartışmaların odağında yer aldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Logo değişimiyle ilgili belediyeden henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken, konuya ilişkin görüş ayrılıklarının bir süre daha kamuoyunda gündemde kalması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
500

