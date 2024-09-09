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Suna Kepolu Ataman kimdir? Suna Kepolu Ataman kaç yaşında ve nereli?

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Suna Kepolu Ataman kimdir? Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğan Suna Kepolu Ataman'ın biyografisi gündeme geliyor. 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilmiştir. Peki, Suna Kepolu Ataman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Suna Kepolu Ataman, TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görev aldı. Suna Kepolu Ataman kimdir? Suna Kepolu Ataman kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

SUNA KEPOLU ATAMAN KİMDİR?

Suna Kepolu Ataman 1972 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Akçeltik köyünde, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamladı.

Ailesine ait büyük çaplı tarımsal işletmesi ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. "Yılın Başarılı Çiftçisi" ödülleri kazandı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Prodüktivite Merkezi tarafından, "Yılın En Başarılı İş Kadını" seçildi. DİSİAD (Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Suna Kepolu Ataman kimdir? Suna Kepolu Ataman kaç yaşında ve nereli?

1999 -2007 yılları arasında Doğru Yol Partisi Silvan İlçe Başkanlığı, MKYK Üyeliği ve Tarım Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2021 yılından itibaren, AK PARTİ Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı), AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi (Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı, Sosyal İşler Başkan Yardımcısı) olarak görev aldı. Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve KADEM üyesidir.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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