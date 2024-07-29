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Sultangazi hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Sultangazi nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

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Sultangazi hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Sultangazi, yoğun nüfuslu bir ilçedir. Kentleşme ve sanayi bölgeleri ile dikkat çeker. Sultangazi'ye gidecek olan vatandaşlar Sultangazi İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Sultangazi nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Sultangazi harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

Sultangazi hangi yakada? Sultangazi, yoğun nüfuslu bir ilçedir. Kentleşme ve sanayi bölgeleri ile dikkat çeker. Sultangazi'ye gidecek olan vatandaşlar Sultangazi İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Sultangazi nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Sultangazi harita gösterimi ve uydu görüntüleri haberimizde...

SULTANGAZİ HANGİ YAKADA?

Sultangazi, İstanbul'un Anadolu yakasında yer almaktadır. İstanbul'un yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Sultangazi, kentleşme ve sanayi bölgeleri ile dikkat çeker. İlçede yer alan çeşitli sanayi tesisleri ve iş merkezleri, bölgenin ekonomik yapısını oluşturur. Ayrıca, metro hattının ilçeden geçmesi, ulaşımı oldukça kolaylaştırır.

Sultangazi, sosyal ve kültürel etkinlikler açısından da zengin bir bölgedir. İlçede yer alan parklar, spor tesisleri ve alışveriş merkezleri, bölge halkı için çeşitli olanaklar sunar. Ayrıca, düzenlenen çeşitli etkinlikler ve festivaller, Sultangazi'nin dinamik yapısını pekiştirir.

SULTANGAZİ HARİTADA NEREDE?

İstanbul Sultangazi'nin haritadaki konumu şu şekildedir:

Sultangazi hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Sultangazi nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

SULTANGAZİ NEREDE?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Sultangazi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında küçük bir köy iken, 1980'li yıllardan itibaren hızla kentleşmeye başlamıştır. İlçe, 2008 yılında Gaziosmanpaşa, Esenler ve Eyüpsultan ilçelerinin bazı mahallelerinin birleşmesiyle kurulmuştur. Günümüzde ise modern konut projeleri ve sosyal olanakları ile dikkat çekmektedir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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