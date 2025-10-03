Haberler

Sultanbeyli metro ne zaman açılacak? Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı açılış tarihi belli oldu mu? Çekmeköy- Sultanbeyli metro hattı durakları!

Sultanbeyli metro ne zaman açılacak? Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı açılış tarihi belli oldu mu? Çekmeköy- Sultanbeyli metro hattı durakları!
Güncelleme:
İstanbul'un Anadolu yakasında ulaşımı rahatlatması beklenen önemli projelerden biri olan Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, Sultanbeyli metro ne zaman açılacak? Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı açılış tarihi belli oldu mu? Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı durakları!

İstanbul'un doğu yakasında toplu taşımayı kolaylaştırmayı hedefleyen projeler arasında yer alan Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar büyük bir aşamaya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen projede, Samandıra Merkez ile Sultanbeyli arasındaki 2. etapta fiziki ilerleme %90'a ulaştı. Hat tamamlandığında Üsküdar ile Sultanbeyli arasında kesintisiz 50 dakikalık bir metro seyahati mümkün olacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇEKMEKÖY–SANCAKTEPE–SULTANBEYLİ METRO HATTI DURAKLARI VE UZUNLUĞU

İstanbul'un doğu yakasında ulaşımı büyük ölçüde rahatlatması beklenen Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı, toplamda 10,9 kilometre uzunluğunda olacak.

Hattın ilk etabı olan Çekmeköy–Samandıra Merkez arası, 6,5 kilometrelik kısmıyla birlikte 4 istasyondan oluşuyor ve 16 Mart 2024 tarihinde hizmete açıldı.

İkinci etapta yer alan istasyonlar şunlardır:

  • Sancaktepe Şehir Hastanesi
  • Veysel Karani
  • Hasanpaşa
  • Sultanbeyli

Ayrıca sosyal yaşamı destekleyecek yapılar da bu hattın içinde yer alıyor.

Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu'na çocuk oyun ve eğlence merkezi ile bir çocuk parkı yapılması planlanırken, Veysel Karani İstasyonu'nda "Yuvamız İstanbul" adlı bir kreş hizmet verecek.

METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Samandıra Merkez ile Sultanbeyli arasındaki ikinci etapta çalışmaların %90'ı tamamlandı. Yapım çalışmaları planlandığı gibi ilerlerse, hattın 2026 yılının başında yolculu işletmeye alınması bekleniyor.

ÜSKÜDAR–SULTANBEYLİ METRO HATTI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Hattı, Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye kesintisiz ulaşım sağlayacak şekilde tasarlandı. Proje tamamlandığında, Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki metro yolculuğu 50 dakikaya inecek.

HAT HANGİ METRO VE ULAŞIM AĞLARIYLA ENTEGRE OLACAK?

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı, İstanbul'un önemli toplu taşıma sistemleriyle entegre olacak:

  • Dudullu İstasyonu'nda: M8 Dudullu–Bostancı Metro Hattı
  • Çarşı İstasyonu'nda: M12 Ümraniye–Ataşehir–Göztepe Metro Hattı
  • Altunizade'de: Metrobüs Hattı
  • Üsküdar'da: Marmaray ve Şehir Hatları

Bu entegrasyonlarla birlikte, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ulaşım ağı daha da güçlenecek ve vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

