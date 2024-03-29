Sultanbeyli Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Sultanbeyli Belediyesi hangi parti? Sultanbeyli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları!

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Sultanbeyli İlçesi'nde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde, AK Parti adayı Hüseyin Keskin 101,316 oy alarak %59,04'lük bir oranla açık ara birinci oldu ve belediye başkanı seçildi. CHP adayı Ayhan Koç %15,98 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, HDP adayı Nihat Akdoğan %10,58 oy oranıyla üçüncü sırayı elde etti. BBP adayı Hamdi Yıldız %7,39 oy oranıyla dördüncü sırayı alırken, Saadet Partisi adayı Fetullah Bülbül %6,06 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Sultanbeyli İlçesi'nde AK Parti'nin net bir zafer elde ettiğini ve Hüseyin Keskin'in belediye başkanı seçildiğini göstermektedir.