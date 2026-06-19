Süleyman Tuncil: İtalya’da eğitim gençlere sadece diploma değil, küreselde Türkiye’den daha güçlü bir gelecek sunuyor

Son yıllarda Türk öğrencilerin yurt dışı eğitim tercihlerinde öne çıkan ülkelerden biri olan İtalya, sunduğu akademik imkânlar, kaliteli eğitim anlayışı, burs fırsatları ve öğrenci odaklı yükseköğretim sistemiyle dikkat çekiyor. İtalya odaklı eğitim danışmanlığı hizmeti veren Pisa Edu’nun Kurucusu Süleyman Tuncil, İtalya’da eğitim almak isteyen öğrencilerin sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, bu süreçte doğru planlama ve profesyonel rehberliğin öneminin giderek arttığını söyledi.

“İTALYA, AKADEMİK VE KİŞİSEL GELİŞİM İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR”

İtalya’nın dünyanın en köklü yükseköğretim sistemlerinden birine sahip olduğunu belirten Süleyman Tuncil, ülkenin özellikle mühendislik, mimarlık, ekonomi, tasarım ve tıp alanlarında uluslararası düzeyde eğitim fırsatları sunduğunu ifade etti.

Tuncil, “İtalya sadece kaliteli üniversiteleriyle değil, aynı zamanda öğrencilere sunduğu ekonomik eğitim imkânları, burs olanakları ve uluslararası kariyer fırsatlarıyla da öne çıkıyor. Öğrenciler burada yalnızca akademik bilgi edinmiyor; farklı kültürleri tanıma, uluslararası bir çevre edinme ve küresel ölçekte kariyer fırsatlarına erişme imkânı yakalıyor. Bu süreç öğrencilerin hem kişisel gelişimlerine hem de profesyonel geleceklerine önemli katkılar sağlıyor” dedi.

EKONOMİK EĞİTİM VE BURS İMKANLARI İLGİ GÖRÜYOR

Son yıllarda İtalya’daki üniversitelere yapılan başvuruların önemli ölçüde arttığını belirten Tuncil, bu ilginin en önemli nedenlerinden birinin devlet üniversitelerinde sunulan uygun eğitim ücretleri ve burs imkânları olduğunu söyledi.

İtalya’nın Avrupa’daki birçok ülkeye kıyasla maliyet ve kalite dengesini başarılı şekilde sağlayan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Tuncil, şunları kaydetti:

“Özellikle devlet üniversitelerinin sunduğu burslar ve ekonomik yaşam imkânları, Türk öğrencilerin İtalya’yı tercih etmesinde etkili oluyor. Avrupa diplomasının sağladığı kariyer avantajları da tercih sebepleri arasında bulunuyor. Öğrenciler hem kaliteli eğitim alma hem de uluslararası deneyim kazanma fırsatı elde ediyor.”

ÖĞRENCİLERE KİŞİYE ÖZEL YOL HARİTASI

Yurt dışında eğitim sürecinin her öğrenci için farklı planlanması gerektiğini belirten Tuncil, Pisa Edu olarak öğrencilerin hedeflerine uygun üniversite ve bölüm seçimleri konusunda bireysel danışmanlık sunduklarını söyledi.

Başvuru öncesi planlamadan üniversite tercihlerine, burs başvurularından öğrenci vizelerine, konaklama süreçlerinden İtalya’ya uyum aşamasına kadar tüm süreçlerde öğrencilere destek verdiklerini belirten Tuncil, alanında uzman PDR ekibiyle psikolojik danışmanlık ve kariyer yönlendirme hizmetleri de sunduklarını ifade etti.

“Her öğrencinin kariyer hedefi, akademik geçmişi ve yaşam planı farklıdır. Bu nedenle standart bir yönlendirme yerine öğrencilerimize kişiye özel bir yol haritası oluşturuyoruz. Amacımız sadece öğrenciyi bir üniversiteye yerleştirmek değil; eğitim süreci boyunca yanında olmak, karşılaşabileceği akademik ve sosyal zorluklarda destek sağlamak ve geleceğine daha sağlam adımlarla ilerlemesine katkıda bulunmaktır.”

TEST PREP, ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETLERİ

Pisa Edu’nun yalnızca üniversite başvuru danışmanlığı sunmadığını vurgulayan Tuncil, öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik kapsamlı programlar yürüttüklerini belirtti.

Tuncil, “Öğrencilerimize uluslararası sınavlara hazırlık kapsamında Test Prep eğitimleri, öğrenci koçluğu, kariyer planlama, motivasyon takibi ve bireysel gelişim alanlarında destek veriyoruz. Ayrıca uzman Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) ekibimizle öğrencilerin sınav stresi, uyum süreci ve kariyer planlamalarında profesyonel destek sağlıyoruz. Biz öğrencilerimizi yalnızca üniversiteye kabul almalarını değil, akademik ve sosyal olarak da güçlü bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE VE İTALYA’DAKİ GÜÇLÜ OFİS AĞIYLA HİZMET VERİYOR

Pisa Edu’nun Türkiye ve İtalya’da kurduğu danışmanlık ağıyla öğrencilere kesintisiz destek sunduğunu belirten Tuncil, firmanın İtalya’nın Torino şehrinde fiziksel ofisi bulunan tek Türk eğitim danışmanlık firmalarından biri olduğunu ifade etti.

“İtalya’daki Torino ofisimiz sayesinde öğrencilerimiz yalnızca Türkiye’deki başvuru süreçlerinde değil, İtalya’ya ulaştıktan sonra da yerinde destek alma imkânına sahip oluyor. Bu durum öğrencilerin adaptasyon süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.”

Türkiye’de de geniş bir yapılanmaya sahip olduklarını belirten Tuncil, İstanbul’da Sarıyer ve Kadıköy olmak üzere iki ofisin yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa ve Fethiye’de bulunan ofisleriyle öğrencilere hizmet verdiklerini söyledi.

SÜLEYMAN TUNCİL KİMDİR?

Van doğumlu girişimci ve eğitim danışmanı Süleyman Tuncil, lisans eğitiminin ardından yüksek lisans eğitimi için İtalya’ya gitti. İtalya’da geçirdiği yıllar boyunca edindiği akademik ve kültürel deneyimleri Türkiye’deki öğrencilerle paylaşmak amacıyla İtalya özelinde yurt dışı eğitim danışmanlığı alanında çalışmalar yürütmeye başladı.

Kurucusu olduğu Pisa Edu aracılığıyla özellikle İtalya’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere rehberlik eden Tuncil, yıllardır yüzlerce öğrencinin İtalya’daki üniversitelere yerleşme sürecine destek sağlıyor. Eğitim planlamasından üniversite başvurularına, burs süreçlerinden öğrenci vizelerine, konaklama organizasyonlarından öğrencilerin İtalya’daki yaşam süreçlerine kadar geniş bir alanda danışmanlık hizmeti sunuyor.

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de öne çıkan Süleyman Tuncil, özellikle memleketi Van’da öğrencilere yönelik çeşitli destek çalışmalarında yer alıyor.

Gençlerin eğitim fırsatlarına erişiminin artırılmasının toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirten Tuncil, “Başarılı ve donanımlı nesiller yetiştirmek, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Eğitim alanındaki çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

İtalya odaklı danışmanlık hizmetleri sunan Pisa Edu, her yıl çok sayıda öğrencinin İtalya’daki üniversitelere başvuru ve yerleşim süreçlerinde rehberlik sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com