Süleyman Soylu istifa mı edecek? Süleyman Soylu yeni bir parti mi kuracak?

Ak Parti'nin İstanbul Milletvekili olan Soylu'nun istifa etmeye hazırlandığı söyleniyor. Soylu'nun önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle seçimlere hazırlanacağı öne sürüldü. Peki, Süleyman Soylu istifa mı edecek? Süleyman Soylu yeni bir parti mi kuracak? Detaylar haberimizde...

SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA MI EDECEK?

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun istifa etmeye hazırlandığı, sine-i millete döneceği ve önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle, yeni bir güç odağı olarak seçimlere hazırlanacağı iddia edildi. MHP'deki oy kaybı, İYİ Parti'deki istifaların ardından kendisine yeni bir merkez yaratmaya çalıştığı öne sürülen Soylu'nun bu hamlesinin "Ben de buradayım, beni yok sayamazsınız" mesajını içerdiğini düşünenlerin sayısı da azımsanacak boyutta değil.

Süleyman Soylu

SÜLEYMAN SOYLU YENİ BİR PARTİ Mİ KURACAK?

AK Parti'nin geleceğinde kendisine yer göremeyen Soylu'nun MHP'deki oy kaybı, İYİ Parti'de art arda gelen istifaların ardından bu alandaki boşluğu doldurmaya, kendisine yeni bir merkez yaratmaya çalıştığını iddia eden Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Erken seçim olasılıkları da hesaba katıldığında milliyetçi oylara talip olmak mantıksız gelmiyor" dedi.

Süleyman Soylu