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Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir?

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AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi için belirlediği belediye başkan adayı Süleyman Acar'ın kişisel bilgileri merak konusu oldu. Acar'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin ve AKP'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP'nin Ankara Kızılcahamam Belediye Başkanı adayı Süleyman Acar oldu. Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar kaç yaşında, nereli?

SÜLEYMAN ACAR KİMDİR?

  • Başkanımız Süleyman Acar, 30 Mart 1970 tarihinde Kızılcahamam'da doğdu. İlk ve orta okul öğrenimini Kızılcahamam'da tamamladı.
  • Lise öğrenimine Çamlıdere İmam Hatip Lisesi'nde başladı ve Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde devam etti, 1988 yılında mezun oldu.
  • Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü mezunudur.
  • 1994-1999 yılları arasında Kızılcahamam Belediyesi'ne bağlı Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. 'de muhasebe müdürü olarak çalıştı.
  • 1999 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosunu açtı. 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu'ndan Bağımsız Denetçilik unvanı aldı.
  • Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışma hayatına devam etti. 2019 yılı 31 Mart yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olarak seçimi kazandı ve Kızılcahamam Belediye Başkanı oldu.

Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir?Süleyman Acar

Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir?Süleyman Acar

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Süleyman Acar Kızılcahamam Ankara Gündem Yaşam Politika Haberler

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