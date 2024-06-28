Şükrü Özyıldız hangi dizide oynayacak? Şükrü Özyıldız ve Hadise aynı dizide mi oynayacak?

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Hadise ve Seda Bakan'ın başrolü paylaşacağı Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu. Özyıldız dizide Bakan'ın partnerini oynayacak. Peki, Şükrü Özyıldız hangi dizide oynayacak? Şükrü Özyıldız ve Hadise aynı dizide mi oynayacak?

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?