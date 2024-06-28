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Şükrü Özyıldız hangi dizide oynayacak? Şükrü Özyıldız ve Hadise aynı dizide mi oynayacak?

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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın yeni bir dizi projesinde yer alacağı konuşuluyor. Özyıldız'ın bu projede pop star Hadise ile aynı sahneleri paylaşıp paylaşmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediliyor. İkili hakkındaki iddialar, dizi dünyasında heyecan yarattı.

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Hadise ve Seda Bakan'ın başrolü paylaşacağı Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu. Özyıldız dizide Bakan'ın partnerini oynayacak. Peki, Şükrü Özyıldız hangi dizide oynayacak? Şükrü Özyıldız ve Hadise aynı dizide mi oynayacak?

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Son olarak Ruhun Duymaz ve Aşk Taktikleri dizilerinde rol alan yetenekli oyuncu Şükrü Özyıldız, Şenol Sönmez'in yönetmenliğiyle Gain'de yayınlanacak Esas Oğlan dizisiyle el sıkıştı.

Şükrü Özyıldız hangi dizide oynayacak? Şükrü Özyıldız ve Hadise aynı dizide mi oynayacak?

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ VE HADİSE AYNI DİZİDE Mİ OYNAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özyıldız, Hadise'nin Ceren rolü, Seda Bakan'ın Selma rolüne hayat vereceği dizide Selma'nın partneri olarak boy gösterecek. Dizide Hadise'nin partnerini de ilhan Şen oynayacak. Gain'de yayınlanacak Esas Oğlan dizisinin çekimleri, Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek.

Şükrü Özyıldız hangi dizide oynayacak? Şükrü Özyıldız ve Hadise aynı dizide mi oynayacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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