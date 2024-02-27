Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir?

Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart yerel seçimlerinde oy verecek olan birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı olan Şükrü Başdeğirmen'in hayatı, kariyeri ve yaşamı merak ediliyor. Peki, Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

1962 yılında Isparta'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı ve Lisans eğitimini İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptı.

İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle ilgilenen Başdeğirmen, Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Isparta Belediye Başkan adayı seçildi.

Şükrü Başdeğirmen