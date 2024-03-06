Üye Girişi
Haberler

Suat Öndaş kimdir? Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Öndaş'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu halk tarafından sorgulanıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan adayı ise Suat Öndaş oldu. Suat Öndaş kimdir? Suat Öndaş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SUAT ÖNDAŞ KİMDİR?

Suat Öndaş, 1971 yılında Giresun'da doğdu ve evli bir çocuk babasıdır. İlköğrenimini Giresun'da tamamladıktan sonra Giresun Teknik Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra, 9 Eylül Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nü başarıyla tamamladı. İlerleyen yıllarda dış politika ve ekonomiye olan ilgisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İzmir'deki Türkay Tarım Makineleri'nde Üretim Şefi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra memleketi Giresun'a dönerek Cesalsan Makine'de Tasarım ve Geliştirme Şefi olarak uzun yıllar çalıştı. Makine tasarımı, takım çalışması, yönetim ve organizasyon konularında uzmanlaşan Öndaş, 2008 yılında fındık ve kuruyemiş işleme makineleri üreten Suiser Makine İşletmesi'ni kurarak birçok insana istihdam olanağı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Memleket Partisi Suat Öndaş Giresun 3.Sayfa Seçim Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Ali Ertuğrul Aybey kimdir? Memleket Partisi Van Belediye Başkan Adayı Ali Ertuğrul Aybey kaç yaşında, nereli? Avni Talha Ucuzcu kimdir? Memleket Partisi Malatya Belediye Başkan Adayı Avni Talha Ucuzcu kaç yaşında, nereli? Ünal Karasağız kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız kaç yaşında, nereli? Fatih Elönü kimdir? Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü kaç yaşında, nereli? Aslı Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel kaç yaşında, nereli? Deniz Coşkun kimdir? Memleket Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun kaç yaşında, nereli? Ayten Urganioğlu kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Ayten Urganioğlu kaç yaşında, nereli? Cuma Akpınar kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar kaç yaşında, nereli? Halil Kılıç kimdir? Memleket Partisi Hatay Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç kaç yaşında, nereli? Uğur Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kaç yaşında ve nereli? Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Cengiz Topbaşlı kaç yaşında, nereli? Durdu Elif Çeliktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş kaç yaşında ve nereli? Suat Öndaş kimdir? Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli? Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title