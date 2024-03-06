Suat Öndaş kimdir? Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan adayı ise Suat Öndaş oldu. Suat Öndaş kimdir? Suat Öndaş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SUAT ÖNDAŞ KİMDİR?

Suat Öndaş, 1971 yılında Giresun'da doğdu ve evli bir çocuk babasıdır. İlköğrenimini Giresun'da tamamladıktan sonra Giresun Teknik Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra, 9 Eylül Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nü başarıyla tamamladı. İlerleyen yıllarda dış politika ve ekonomiye olan ilgisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İzmir'deki Türkay Tarım Makineleri'nde Üretim Şefi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra memleketi Giresun'a dönerek Cesalsan Makine'de Tasarım ve Geliştirme Şefi olarak uzun yıllar çalıştı. Makine tasarımı, takım çalışması, yönetim ve organizasyon konularında uzmanlaşan Öndaş, 2008 yılında fındık ve kuruyemiş işleme makineleri üreten Suiser Makine İşletmesi'ni kurarak birçok insana istihdam olanağı sağladı.