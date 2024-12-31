Su Burcu Yazgı Coşkun Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2025 programına birbirinden değerli sanatçılar konuk olacak. ATV ekranlarında yılbaşı akşamı yayınlanacak Kim Milyoner Olmak İster programının konukları araştırılıyor. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, Türk oyuncu olarak tanınan genç bir sanatçıdır. 15 Nisan 2005 doğumlu olan Coşkun, küçük yaşlarda oyunculuğa adım atmış ve özellikle televizyon dizilerinde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Su Burcu, kariyerine 2012 yılında "Karadayı" dizisiyle başlamıştır. Ardından "Kırmızı Oda" ve "Kardeşlerim" gibi popüler projelerde yer alarak dikkat çekmiştir. Özellikle "Kardeşlerim" dizisindeki Asiye Eren rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Genç oyuncu, performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler almış ve Türkiye'deki genç yeteneklerden biri olarak gösterilmektedir.

Hem oyunculuğu hem de doğal güzelliği ile sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Bu platformlarda da sıkça paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde bulunur. Su Burcu Yazgı Coşkun, aynı zamanda eğitimine de devam etmekte olup, hem kariyerinde hem de eğitim hayatında başarıyla ilerlemektedir

SU BURCU YAZGI COŞKUNMİLYONER OLMAK İSTER'DE KAÇ TL KAZANDI?

KİM MİLYONER OLMAK HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını Sera Film Services'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma, Cuma ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır

Kim Milyoner Olmak İster?, Cumartesi akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem 3 yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.