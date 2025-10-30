Haberler

Su Atacan kimdir? Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kaç yaşında?
Güncelleme:
Ünlü oyuncu ve televizyon sunucusu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan, Türkiye'de genç kuşağın merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Peki, Su Atacan kimdir? Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kaç yaşında? İşte detaylar...

Türkiye'nin en tanınmış ünlü çiftlerinden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan, hem özel hayatı hem de genç yaşıyla magazin gündeminde sıkça konuşulan isimlerden biri. Peki, Su Atacan kimdir? Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kaç yaşında? Su Atacan'ın hayatına dair detaylar...

PINAR?ALTUĞ'UN?KIZI KİMDİR?

Türkiye'nin tanınmış oyuncu ve televizyon sunucusu Pınar Altuğ ile iş insanı ve eski oyuncu Yağmur Atacan çiftinin kızları Su Atacan, 2009 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çift 2008 yılında evlenmiş, ertesi yıl kızları Su dünyaya gelmiştir. Su Atacan, gündeme "ünlü çiftin kızı" olarak çıkmış ve hem sosyal medyada hem de magazin basınında sıkça yer almıştır.

SU?ATACAN?KİMDİR?

Su Atacan, İstanbul'da doğmuş, annesi Pınar Altuğ Gümüşhane kökenli, babası Yağmur Atacan ise Gaziantep asıllıdır. Mutlu bir aile ortamında büyüyen Su, özel hayatı göz önünde olsa da hassas bilgiler medyada paylaşılmamaktadır.

Su Atacan, 27 Ocak 2009 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 16 yaşındadır. Yaşı itibarıyla ortaöğretim düzeyinde eğitimine devam etmektedir. Hangi okulda okuduğu gibi özel bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamaktadır.

Su Atacan, spor aktiviteleriyle ilgilenmekte ve zaman zaman annesiyle sosyal medya ve etkinliklerde görünmektedir. Ayrıca geçmişte annesi Pınar Altuğ'un rol aldığı dizinin bir bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

SU?ATACAN?KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 27 Ocak 2009

Yaşı: 16

Burcu: Kova

Medya, Su Atacan'ın genç yaşına rağmen göze çarpan bir profil oluşturduğunu belirtmektedir.

SU?ATACAN'IN?SEVGİLİSİ?KİM?

Su Atacan'ın sevgilisi hakkında güvenilir ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Çıkmış bazı haberler gözlem ve magazin takibine dayalıdır. Genç yaşta olması nedeniyle resmi olarak herhangi bir ilişki doğrulanmamıştır.

SU?ATACAN?NEREDERDE OKUYOR?

Su Atacan'ın eğitim gördüğü okulun adı kamuoyuna açıklanmamıştır. Sadece İstanbul'da eğitimine devam ettiği bilinmektedir. Genç bireyin özel hayatının korunması açısından bu bilgiler paylaşılmamaktadır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
