Strep A bakteri nedeniyle birçok çocuk hayatını kaybetti. Hastalığın sebep olduğu toplam çocuk ölümü sayısı son üç ayda sekize yükseldi. Ardından, Strep A nedir, belirtileri nelerdir? Strep A tedavisi nasıldır? soruları gündeme geliyor. Peki, Strep A nedir, belirtileri nelerdir? Strep A tedavisi nasıldır?

Strep A nedir, belirtileri nelerdir ve Strep A tedavisi nasıldır soruları merakla araştırılıyor. Strep A nedir, belirtileri nelerdir? Strep A tedavisi nasıldır? sorularına yanıt aranıyor. Özellikle çocukları etkileyen Strep A bakterisinin tedavisi var mı ve belirtileri neler merak ediliyor. Strep A nedir, belirtileri nelerdir? Strep A tedavisi nasıldır? Detaylar haberimizdedir…

STREP A NEDİR?

Strep A hastalığı, boğazda ve deride görülebilecek bir bakteridir. İnsanlar bakteriyi farkında olmadan zararsız bir şekilde taşıyabilir fakat bu hasta olabilecek diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değildir.

STREP A NASIL YAKALANIYOR?

Bu hastalığa insanlar, yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla alabiliyor. Salgınlar okullar ve bakım evlerinde görülebiliyor.

STREP A BELİRTİLERİ NELERDİR?

A Grubu Strep bakterilerinin neden olduğu enfeksiyon normalde boğaz ağrısı ve cilt enfeksiyonları semptomlarıyla hafif atlatılır. Antibiyotiklerle de kolayca tedavi edilebiliyor. Bununla beraber, Strep A bakterileri başka daha ciddi olabilecek bazı hastalıklarla da neden olabilir. Bu bakteri çocukları etkileyen kızıl hastalığı olarakta bilinir. Bu hastalık için de antibiyotiğe ihtiyaç duyuluyor.

STREP A BAKTERİSİ TEHLİKELİ Mİ?

Strep A, iGAS olarak bilinen ve A grubu streptokoksik enfeksiyona yol açabilir. Bu ölümcül bir sonuç doğurabilir. Bununla beraber bu hastalık, bakterilerin bağışıklık sistemine geçmesiyle bulaşır. Zaten hastaysanız ya da kanser gibi hastalıkların tedavisi altındaysanız, bu sizin bağışıklık sisteminizi etkileyebilir.

Hastanın 38 derecenin üzerinde yüksek ateş ve şiddetli kas ağrıları gibi belirtileri olur. Acil, erken tıbbi yardım çok önemlidir. Çocuğunuz Strep A'nın neden olabileceği bir semptoma sahipse doktorunuza gitmelisiniz.

STREP A AŞISI VAR MI?

Şu an için Strep A aşısı yoktur. Strep A, antibiyotiklerle tedavi ediliyor.