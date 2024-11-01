Star TV çöktü mü, STAR TV Canlı yayın neden açılmıyor 1 Kasım Perşembe?

Yayınladığı dizi ve filmlerle izleyicilerin beğenisini toplayan Star Tv online yayınlarıyla da programlarını telefon, TV v tabletlerden seyirciye ulaşıyor. Peki, Star TV çöktü mü, STAR TV Canlı yayın neden açılmıyor?

STAR TV HAKKINDA

Star TV, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Kanalın eski adları Star 1 ve İnterStar'dır. Şirketin unvanı, Star TV Medya Hizmetleri A.Ş.'dir.[5] Star TV'nin genel yayın yönetmeni Nermin Yurteri'dir. 7 Mayıs 1990'da test yayınına başlayan kanal, 4 Ağustos 1990'da Star 1 adıyla, 13 Haziran 1992'de İnterStar adıyla, 17 Ocak 2002'de Star TV adıyla ve 21 Mayıs 2009'da HD olarak yayın hayatına başlamıştır.

STAR TV ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

1 Kasım Perşembe günü Star TV canlı yayınında sorun yaşanıyor.

Sorun ile ilgili olarak henüz açıklama gelmedi.