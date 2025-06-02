Squid Game 3. sezon oyuncuları kim?

Squid Game 3. sezon oyuncuları kim?
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Squid Game 3. sezon oyuncuları kim? Netflix'in dünya çapında büyük ses getiren dizisi Squid Game'in 3. sezonu için geri sayım başladı. İzleyiciler, dizinin final sezonunda hangi oyuncuların rol alacağını ve kimlerin geri döneceğini merak ediyor.

"Squid Game 3. sezon oyuncuları kim?" sorusu, yeni sezon öncesi en çok araştırılan konulardan biri hâline geldi. 2025 yılı yaz sezonunda yayınlanacak olan Squid Game 3. sezon, hem eski karakterlerin dönüşü hem de yeni yüzlerin katılımıyla dikkat çekiyor. Özellikle başrol oyuncuları ve yeni karakterler, dizinin heyecanını katlamaya hazırlanıyor. Peki, Squid Game 3. sezon oyuncuları kimlerden oluşuyor? Hangi karakterler geri dönüyor, kimler diziye ilk kez katılıyor? İşte Squid Game 3. sezon oyuncu kadrosu ve tüm detaylar...

SQUID GAME 3. SEZON OYUNCULARI KİM?

Netflix'in dünya çapında büyük ilgi gören dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonu, 27 Haziran 2025'te izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonda, önceki sezonlardan tanıdığımız karakterlerin yanı sıra, bazı yeni yüzler de yer alacak. İşte Squid Game 3. sezonun onaylanmış oyuncu kadrosu:

Lee Jung-jae – Seong Gi-hun (Oyuncu 456)

Lee Byung-hun – Hwang In-ho / Front Man

Wi Ha-joon – Hwang Jun-ho

Im Si-wan – Lee Myung-gi (Oyuncu 333)

Kang Ha-neul – Kang Dae-ho (Oyuncu 388)

Park Gyu-young – Kang No-eul (Oyuncu 011)

Park Sung-hoon – Cho Hyun-ju (Oyuncu 120)

Yang Dong-geun – Park Yong-sik (Oyuncu 007)

Kang Ae-shim – Jang Geum-ja (Oyuncu 149)

Jo Yu-ri – Kim Jun-hee (Oyuncu 222)

Lee David – Park Min-su (Oyuncu 125)

Roh Jae-won – Nam-gyu (Oyuncu 124)

Squid Game 3. sezon oyuncuları kim?

Yeni ve Dikkat Çeken Karakterler

Choi Seung-hyun (T.O.P) – Su-bong / Thanos (Oyuncu 230): Eski bir rapçi olan Thanos karakteri, kripto para skandalı nedeniyle düşüş yaşayan bir figür olarak dizide yer alacak.

Won Ji-an – Se-mi (Oyuncu 380)

Lee Jin-wook – Park Gyeong-seok (Oyuncu 246)

Song Ji-woo – Hye-won (Oyuncu 196)

Chae Kook-hee – Seon-nyeo (Oyuncu 044)

Squid Game 3. sezon oyuncuları kim?

Geri Dönen Ana Oyuncular:

Lee Jung-jae – Seong Gi-hun (Oyuncu 456)

Lee Byung-hun – Front Man / Hwang In-ho

Wi Ha-joon – Hwang Jun-ho

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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