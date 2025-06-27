Squid Game 3. sezon 2.,3.,4.,5.,6.,7. bölüm HD izle!

Squid Game 3. sezon, 27 Haziran 2025'te tüm bölümleriyle birlikte yayınlandı. Diziyi HD kalitede, donmadan ve kesintisiz izlemek isteyen kullanıcılar için resmi platform sadece Netflix. Peki, Squid Game 3. sezon 2. bölümden 7. bölüme kadar nasıl izlenir?

SQUID GAME 3. SEZON TÜM BÖLÜMLER NASIL İZLENİR?

Squid Game 3. sezon 2. bölüm HD izle, 3. bölüm HD izle ya da 4. bölümden 7. bölüme kadar tüm bölümleri HD kalitede izlemek için bir Netflix aboneliği gereklidir. Tüm bölümler aynı anda yayınlandığı için izleyiciler aralıksız bir şekilde bölümleri sırayla takip edebilir.

SQUID GAME 3. SEZON NASIL İZLENİR?

Squid Game 3. sezon 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. bölüm HD izle seçenekleri sadece Netflix'te mevcuttur. Herhangi bir yasa dışı platformdan izlemeye çalışmak hem güvenlik açısından risklidir hem de yasal değildir. Kesintisiz ve HD kalitede izleme deneyimi için Netflix en doğru adrestir.

SQUID GAME 3. SEZON OYUNCULARI KİM?

Netflix'in dünya çapında büyük ilgi gören dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonu, 27 Haziran 2025'te izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonda, önceki sezonlardan tanıdığımız karakterlerin yanı sıra, bazı yeni yüzler de yer alacak. İşte Squid Game 3. sezonun onaylanmış oyuncu kadrosu:

Lee Jung-jae – Seong Gi-hun (Oyuncu 456)

Lee Byung-hun – Hwang In-ho / Front Man

Wi Ha-joon – Hwang Jun-ho

Im Si-wan – Lee Myung-gi (Oyuncu 333)

Kang Ha-neul – Kang Dae-ho (Oyuncu 388)

Park Gyu-young – Kang No-eul (Oyuncu 011)

Park Sung-hoon – Cho Hyun-ju (Oyuncu 120)

Yang Dong-geun – Park Yong-sik (Oyuncu 007)

Kang Ae-shim – Jang Geum-ja (Oyuncu 149)

Jo Yu-ri – Kim Jun-hee (Oyuncu 222)

Lee David – Park Min-su (Oyuncu 125)

Roh Jae-won – Nam-gyu (Oyuncu 124)