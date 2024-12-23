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Squid Game 2. Sezon 1. Bölüm full HD izleme linki var mı?

Squid Game 2. Sezon 1. Bölüm full HD izleme linki var mı?
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Netflix'in fenomen dizisi Squid Game, 2. sezonuyla 26 Aralık Perşembe günü geri dönüyor. Peki, Squid Game 2. Sezon 1. Bölüm full HD izleme linki var mı?

Netflix platformunun gözde yapımları arasında gösterilen Squid Game 2. sezon için geri sayıma geçildi. Squid Game 2. Sezon 1. Bölüm full HD izleme linki var mı?

SQUİD GAME 2. SEZON 1. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kısa bir zaman içerisinde dünya çağında bir fenomen haline gelen Güney Kore yapımı Squid Game'in 2. sezonu için beklenen zaman geldi. İlk sezonu 2021 yılında Eylül ayı içerisinde gösterime giren Squid Game'nin üzerinden tam 3 yıl geçti.

Netflix'in dünya çapında fenomen haline gelen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, 2. sezonuyla ekranlara dönüyor. İlk sezonu 2021 yılının Eylül ayında yayınlanan ve rekorlar kıran dizinin 2. sezonu için beklenen tarih nihayet açıklandı.

Netflix platformu tarafından yapılan duyuruda büyük bir merakla beklenen Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin 2. sezonu 26 Aralık Perşembe günü yayınlanacak. Dizide yeni sezonda Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışı üzerinde etkileşim yapılacak.

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, Squid Game 2. sezon, 26 Aralık Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışı ve tekrar oyuna dahil oluşu konu edilecek.

SQUİD GAME NEREDE VE NE ZAMAN İZLENEBİLİR?

Squid Game 2. Sezon 26 Aralık 2024 tarihinden itibaren Netflix' te yayında olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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