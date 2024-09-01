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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2024 MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı merak ediliyor. MEB öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı? Bilgi almak isteyen adaylar için son durum ve detaylar araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 20 bin öğretmen ataması büyük bir heyecanla bekleniyor. Atamalar kapsamında toplamda 20 bin öğretmen pozisyonu için kadro açılmış durumda. Peki, öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte atama süreciyle ilgili son gelişmeler…

ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları henüz duyurulmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih, tüm adayların mülakat süreçlerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2024 MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sözlü sınav sonuçları, adayların tüm mülakat süreçleri bittikten sonra açıklanacaktır. Adaylar sonuçlarını, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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