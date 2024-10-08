SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözlü sınavların tamamlanmasının ardından sonuçların duyurulacağını ifade etti. Öğretmen adayları, bu sonuçların açıklanacağı tarihi büyük bir heyecan ve merakla bekliyor. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB, 20 bin öğretmen pozisyonu için gerçekleştirilen mülakatların sonuçlarını genellikle mülakat süreçlerinin tamamlanmasının ardından, belirli bir süre içerisinde açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları henüz açıklanmadı.

MEB MÜLAKAT SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından, başarılı olan öğretmen adayları için atanacakları okullar hakkında bilgilendirme yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI