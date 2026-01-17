Sosyal medyada gündem olan 'Yardım çığlığı' asılsız çıktı

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Arslandoğmuş Köyü'yle ilgili sosyal medyada yapılan "mahsur kaldık, elektrik yok, hasta var" paylaşımları üzerine Tunceli Valiliği açıklama yaptı. Valilik, yapılan incelemelerde iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında Arslandoğmuş Köyü'nde üç gündür mahsur kalındığı, elektrik bulunmadığı, hasta olduğu ve ahırın çöktüğü yönünde yapılan paylaşımlar üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı. Valilik, 112 Acil Sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerde hayati bir aciliyet bulunmadığının teyit edildiğini bildirdi.

TEK HANE İÇİN 15 SAATLİK MESAİ

Valilik açıklamasında, sosyal medya üzerinden oluşturulan baskı nedeniyle ekiplerin çalışma programının aksadığını, iki iş makinesi ve 20 kişilik ekibin yaklaşık 15 saatlik mesaisinin tek bir hane için harcandığını belirtti.

İNCELEMEDE İDDİALARIN GERÇEK OLMADIĞI BELİRLENDİ

Ekiplerin yerinde yaptığı incelemelerde elektrik ve internetin mevcut olduğu, sağlık açısından acil bir durum bulunmadığı ve hayvanlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi. Valilik, söz konusu yapının yol ağı dışında kalan, yerleşim alanı niteliği taşımayan, imara aykırı ve resmi kayıtlarda yer almayan bir yapı olduğunu açıkladı.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Tunceli Valiliği, imar mevzuatına aykırılık ile ekipleri yanıltmaya yönelik gerçek dışı ihbarlar nedeniyle hukuki işlem başlattığını duyurdu. Açıklamada, gerçeği yansıtmayan paylaşımların kamu kaynaklarının etkin kullanımını olumsuz etkilediği vurgulandı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Valilik, vatandaşlardan yalnızca gerçek ve acil durumlarda ihbarda bulunmalarını ve sosyal medya paylaşımlarını sorumluluk bilinciyle yapmalarını istedi.

İşte Valiliğin o açıklaması;