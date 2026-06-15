Haberler

Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Artova ilçesinde gelin ile kayınpederi arasında çıkan kavgada 88 yaşındaki kayınpeder hayatını kaybetti, gelin gözaltına alındı.

Tokat'ın Artova ilçesinde gelin ile kayınpederi arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı.

88 YAŞINDAKİ KAYINPEDERİNİ DARBEDEREK ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında evin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darbetti. İddiaya göre K.V.'nin darbesi sonucu yere düşen Mustafa Cici için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Artova Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında K.V. gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı

Erdoğan, Kabine sonrası iki ülkeye seslendi: Sabotajlara dikkat edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu

Dünya şampiyonu oldu, altın madalyayı kaptı: Asıl mesleği şaşırtıcı
Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Dış politikayı bırakın, gidin koltuk peşinde koşun

Kabine sonrası muhalefete söyledikleri de çok konuşulur: Siz gidin...

CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi

CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına neşterli saldırı girişimi
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir

Sürücüler dikkat! Mola yerinde yapılan bu hata pahalıya patlayabilir
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu

Görüntüdeki ikili de yaptıkları da makam odası da ayrı olay

Bakan Kurum 'Bugün başladı' dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu

Görüntü bu sabah kaydedildi! Sandalyesini alan bankanın önüne koştu