İnsanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modelleri eğitmek amacıyla, yapay zekaya hareket halindeki dünyayı yansıtmayı amaçlıyor. SORA NEDİR? OPENAL SORA NEDİR? Yapay zekayla video yapılacak mı?

SORA NEDİR?

Metinden videoya modelimiz Sora ile tanışın. Sora, görsel kaliteyi ve kullanıcının isteklerine bağlılığı koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabiliyor.