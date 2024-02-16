SORA NEDİR? OPENAL SORA NEDİR? Yapay zekayla video yapılacak mı?
OpenAI tarafından geliştirilen Sora, yapay zeka teknolojisini kullanarak video yapmayı mümkün kılan bir uygulamadır. Bu teknoloji, kullanıcıların özelleştirilebilir video içerikleri oluşturmasına olanak sağlar. Sora'nın sunduğu bu yenilikçi yaklaşım, video içerik üretimini daha erişilebilir ve verimli hale getiriyor.
İnsanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modelleri eğitmek amacıyla, yapay zekaya hareket halindeki dünyayı yansıtmayı amaçlıyor. SORA NEDİR? OPENAL SORA NEDİR? Yapay zekayla video yapılacak mı?
SORA NEDİR?
Metinden videoya modelimiz Sora ile tanışın. Sora, görsel kaliteyi ve kullanıcının isteklerine bağlılığı koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabiliyor.