Son Umut, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı 2014 Avustralya, Türkiye ve ABD ortak yapımı filmdir. Star Tv ekranlarında yayınlanan Son Umut filmi, izleyiciyi ekrana kilitledi. Kullanıcılar tarafından filminin konusu araştırılıyor. Peki, Son Umut filminin konusu gerçek mi? Son Umut gerçek mi, uyarlama mı? Detaylar haberimizde...

SON UMUT FİLMİNİN KONUSU GERÇEK Mİ?

Avustralyalı bir çiftçi olan Connor (Russell Crowe), 1919 yılında Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelir. Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu bulmak için arayışa koyulur. Son Umut, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı 2014 Avustralya, Türkiye, ABD ortak yapımı film. Filmin başrollerini ise; Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan paylaşmaktadırlar. Filmde Çanakkale Savaşı'nda kaybolan üç oğlunu arayan Avustralyalı bir babanın Türkiye'ye gelişi anlatılmaktadır. Film genellikle ortalama yorumlar aldı. Rotten Tomatoes'ta 136 incelemenin üzerinden %63'lük bir ortalama yakaladı ve 10 üzerinden 6 puan aldı. Metacritic'te ise 36 eleştirmenden 50 puan aldı.

SON UMUT FİLMİ UYARLAMA MI, GERÇEK Mİ?

18 Haziran 2013 tarihinde senaryosu Andrew Knight ve Andrew Anastasio tarafından yazılan bir tarihsel dram filmi için, ilk yönetmenlik denemesini yapmak üzere Crowe ile bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. Yapımcılığını Troy Lum, Andrew Mason ve Keith Rodger'ın üstlendiği filmin Avustralya ve Türkiye'de çekileceği açıklandı. Filmin çekimleri 2 Aralık 2013 tarihinde Avustralya'da başladı.