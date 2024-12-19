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Son seçim anketi 2024 (%)

Son seçim anketi 2024 (%)
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Erken seçim tartışmaları devam ederken son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı doğru tahmin eden Betimar Araştırma, 1750 kişiyle 26 ilde yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı. İşte son seçim anketi partilerin oy oranları...

Son seçim anketi 2024! Erken seçim tartışmaları devam ederken son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı doğru tahmin eden Betimar Araştırma, 1750 kişiyle 26 ilde yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı. İşte son seçim anketi partilerin oy oranları!

SON SEÇİM ANKETİ 2024

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en yakın tahmin eden anket şirketi Betimar'ın Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası yaptığı araştırmaya göre; AK Parti'nin oy oranı yüzde 33,6'e yükselirken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 27,3'e geriledi.

Son seçim anketi 2024 (%)

      Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonrası yapılan ankette kasım ayında AK Parti ile CHP arasındaki AK Parti lehine olan 2 puanlık farkın ekonomik krize rağmen aralık ayında 6 puana çıkması dikkat çekti.

      Betimar Araştırma'nın anketine göre partilerin oy oranları şöyle;

      • AK Parti: Yüzde 33,6
      • CHP: Yüzde 27,3
      • DEM: Yüzde 9,8
      • MHP: Yüzde 9,3
      • Zafer Partisi: Yüzde 5,3
      • İyi Parti: Yüzde 4,9
      • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,2
      • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2,3
      • Anahtar Parti: Yüzde 1,8
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