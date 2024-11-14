Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Kasım Perşembe günü gerçekleşen depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini paylaştı. Ülkemizdeki küçük çaplı depremlerin yanında bazen tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği anlarda ilk sordukları soru 'bugün deprem mi oldu?' oluyor. Bu sorunun yanıtı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde anlık olarak yer alıyor. Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi halka sunuyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 14 Kasım Perşembe gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Kasım İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı

Başsavcılık etkinlik ve konserleri mercek altına aldı

 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sandık Kokusu 35. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Kuruluş Osman 170. bölüm izle! Kuruluş Osman SON BÖLÜM tek parça izle! Leyla 9. bölüm izle! Leyla 9. bölüm tek parça full HD izleme linki! İzmir'de AIDS'ten ölen 13 yaşındaki çocuk kim, AIDS nasıl bulaştı? Kuzu yürek dolması tarifi! MasterChef Kuzu yürek dolması nasıl yapılır? MasterChef ciğer kavurma tarifi! En güzel ciğer kavurma tarifi! Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Ciğer kavurma için malzemeler! MasterChef koç yumurtası tarifi! En güzel koç yumurtası tarifi! Koç yumurtası tarifi nasıl yapılır? Koç yumurtası için malzemeler! MasterChef tuzlama çorbası tarifi! En güzel tuzlama çorbası tarifi! Tuzlama çorbası tarifi nasıl yapılır? Tuzlama çorbası için malzemeler! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.