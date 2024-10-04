SON DAKİKA: Seçil Erzan davasında ne oldu? Seçil Erzan savunmasında ne dedi?

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, tutuksuz müşteki sanık Mojtaba Haghani de katıldı. Erzan'ın, yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıları kandırdığı ve bu yolla ciddi maddi kayıplara yol açtığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Seçil Erzan davasında ne oldu? İşte detaylar...

SEÇİL ERZAN DAVASINDA NE OLDU?

Banka müdürü Seçil Erzan, yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddialarıyla yeniden hakim karşısına çıktı. Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların da isimlerinin geçtiği bu dolandırıcılık olayında, yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı öne sürülüyor.

SEÇİL ERZAN SAVUNMASINDA NE DEDİ?

Müşteki sanıklar Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'den sadece senet ile para aldığını söyleyen Erzan, "Bir banka müdürü banka fonu için senet mi imzalatır? Kapının önünde para verilir? Herkes neyin ne olduğunu biliyordu. Ben Mojtaba'dan borç aldım ve faiziyle geri ödedim. Ona borcum kalmamıştır. Beni de her zaman senet için arardı fon için değil. Sonradan onunla aramızda çok ciddi problemler oldu, bana çok kötü davrandı, Merve ve Tanın ile birlikte. Beni Merve'nin ofisine çağırırdı, kapıyı Mojtaba açardı. Odaya kitlenirdim, ofiste yüzümde sigara söndürüldü. Su bardakları fırlatıldı. Bana 'bir fon var siz Fatih Terim ile bu parayı yediniz, Hakan Ateş ile kaçırdınız' diye ütopik şeyler söylüyorlardı. Denizde kum Seçil'de para, yani böyle bir paranın varlığını düşünüyorlardı. Böyle bir para, böyle bir fon yok diyordum bana 'Seçil bul' diyorlardı. Ne yaparsan yap bu parayı getir diyorlardı. Çok seviliyordum o zamanlar, herkes beni el üstünde tutuyordu, saçımın teline zarar gelse 50 kişi geliyordu. Para bir yerden geliyordu ve herkes ne olduğunun çok da farkındaydı" şeklinde konuştu.