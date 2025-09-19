SON DAKİKA Rusya'da deprem mi oldu? Rusya'da nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yakınlarında güçlü bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından bildirilen bu sarsıntı, bölgedeki deprem aktivitesinin devam ettiğini gösterdi. Peki, Rusya'da nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika gelişmeleri ve ayrıntılar…

19 EYLÜL 2025 RUSYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Rusya'da 7,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, bu depremin Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda, Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusunda meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Bölgede geçtiğimiz aylarda da şiddetli depremler yaşandı. 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti. Bu son deprem, Kamçatka bölgesindeki deprem aktivitelerinin yoğunluğunu göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

RUSYA'DA NEREDE DEPREM OLDU?

Depremin merkez üssü, Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'na bağlı Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin yaklaşık 128 kilometre doğusudur. Kamçatka Yarımadası, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen aktif deprem kuşağında yer almakta ve sık sık büyük depremler yaşanmaktadır.

Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7,2 olarak ölçüldüğünü ve ilgili yetkililerin acil durum hazırlıklarına geçtiğini ifade etti.

RUSYA'DA SAAT KAÇTA DEPREM OLDU?

USGS tarafından paylaşılan resmi verilere göre deprem, yerel saatle henüz net olarak duyurulmamış olsa da, bölgedeki erken uyarı sistemleri ve Kamçatka Bölgesi yetkililerinin açıklamalarına göre, sarsıntı yakın zamanda meydana gelmiştir. Depremin tam saati, resmi kaynaklardan anlık olarak takip edilmektedir ve güncellendiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

RUSYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Rusya'da gerçekleşen bu son deprem, USGS verilerine göre 7,8 büyüklüğünde kaydedildi. Kamçatka Bölgesi Valisi'nin açıklamalarında ise merkez üssündeki büyüklüğün 7,2 olarak ölçüldüğü ifade edilmiştir. Farklı büyüklük ölçümleri olmasının nedeni ise çeşitli sismoloji merkezlerinin farklı yöntemlerle analiz yapmasından kaynaklanmaktadır.

Bölge, geçtiğimiz aylarda da büyük sarsıntılarla karşı karşıya kalmış; 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. Bu son sarsıntı, bölgedeki yüksek sismik hareketliliğin devam ettiğini göstermektedir.