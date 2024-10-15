SON DAKİKA: Rojin Kabaiş öldü mü? Rojin Kabaiş ne zaman öldürüldü?

Van'da kaybolan ve 18 gündür aranan üniversite öğrenciis Rojin'in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili detaylar merak ediliyor. Birçok kişi Rojin'in cansız bedeninin nerede ve nasıl bulunduğunu merak ediyor. Peki, Rojin Kabaiş öldü mü? Rojin Kabaiş ne zaman öldürüldü? Detaylar haberimizde...

ROJİN KABAİŞ ÖLDÜ MÜ?

Van'da 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu.Rojin Kabaiş'in acı haberini İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu" ifadelerini kullandı.

ROJİN'İN CESEDİ NEREDE BULUNDU?

Kendisinden 18 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.