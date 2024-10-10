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Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler!

Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler!
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Son dakika haberler arasında yer alan ve gündemi sarsan Rojin Kabaiş olayı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kayıp olan Rojin'e ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı.

Rojin'in nerede olduğu merak ediliyor. 13 gündür kendisinden haber alınamayan Rojin'in nerede olduğu ve yaşanan son gelişmeler vatandaşalr tarafından araştırılıyor. Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Peki, Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler!

ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 13 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler!

ROJİN NEREDE?

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin'in turnikeden geçtiği görülüyor. Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin'in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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