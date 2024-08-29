SON DAKİKA: Metrobüs kazasında kaç kişi öldü? Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu?
İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazanın Sefaköy Evlendirme Dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucunda meydana geldiği belirtildi. Peki, Metrobüs kazasında kaç kişi öldü? Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu?
29 Ağustos'ta Küçükçekmece'de metrobüs kazası meydana geldi. Kazanın nerede olduğu ve kazada yaralanan ya da ölen kişi olup olmadığı araştırılıyor. Yetkililer konuyla ilgili detaylı bilgi vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, kazanın ne zaman ve nerede olduğunu merak ediyor. Metrobüs kazasında yaralanan veya ölen oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılıyor.