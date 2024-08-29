SON DAKİKA: Metrobüs kazasında kaç kişi öldü? Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu?

29 Ağustos'ta Küçükçekmece'de metrobüs kazası meydana geldi. Kazanın nerede olduğu ve kazada yaralanan ya da ölen kişi olup olmadığı araştırılıyor. Yetkililer konuyla ilgili detaylı bilgi vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, kazanın ne zaman ve nerede olduğunu merak ediyor. Metrobüs kazasında yaralanan veya ölen oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılıyor.

METROBÜS KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 38 kişinin yaralandığını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "08.48'de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA METROBÜS KAZASI NASIL OLDU?

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklaya ulaşmaya çalıştı.