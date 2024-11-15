SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Malatya depreminin büyüklüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Depremin çevre illerden hissedilip hissedilmediği araştırılıyor. Peki, Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir? Detaylar haberimizde...

MALATYA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

MALATYA DEPREMİNDE SON DURUM NEDİR?

AFAD'dan yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.