Doğu Asya ülkesi Japonya depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Japonya'da deprem olup olmadığı merak ediliyor. Depremin büyüklüğü ve detayları araştırılıyor. Miyazaki şehrinde meydana gelen 6.9'luk depremden dakikalar sonra bu kez ülkenin batısı fena sallandı. 7.1'lik yeni bir depremin vurduğu bölgede panik hakim olurken yetkililerden korkutan bir uyarı geldi. SON DAKİKA JAPONYA'DA DEPREM || Japonya'da deprem mi oldu? Japonya'da depremin büyüklüğü kaç?

JAPONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Japonya'nın güneybatısı için tsunami uyarısı yapan devlet yetkilileri, ülkedeki hızlı tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı. Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise "Tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın" ifadeleri yer aldı. Öte yandan depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

JAPONYA DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Japonya dakikalar içinde 2 büyük depremle sarsıldı. Miyazaki şehrinde meydana gelen 6.9'luk depremin ardından ülkenin batı bölgesinde 7.1'lik bir deprem daha meydana geldi. Hızlı tren seferleri durdurulurken Japonya'nın güneybatısı için tsunami uyarısı yapıldı.