SON DAKİKA! Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir trafik kazasında kaç kişi öldü?

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin detaylar merak ediliyor. Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Peki, Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir trafik kazasında kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde...

ESKİŞEHİR'DE NE OLDU?

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ESKİŞEHİR TRAFİK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.