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SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? 11 Ekim Cuma son deprem verileri

SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? 11 Ekim Cuma son deprem verileri
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Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son dakika haberine göre, Türkiye'de 11 Ekim Cuma günü gerçekleşen depremler hakkında veriler açıklandı. Deprem mi oldu, deprem nerede oldu gibi soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

Türkiye'de 11 Ekim 2024 Cuma günü çeşitli bölgelerde depremler meydana geldi. Depremlerin hangi bölgelerde gerçekleştiği ve büyüklükleri hakkında detaylar merakla araştırılıyor. Özellikle, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler, halkın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Peki, 11 Ekim Cuma günü deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? 11 Ekim Cuma deprem verileri!

DEPREM Mİ OLDU?

Afad'ın geçtiği bilgilere göre Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.33 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? 11 Ekim Cuma son deprem verileri

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DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında saat 10.16'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadesine yer verildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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