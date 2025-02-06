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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 6 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 6 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
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Haberler
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Ege Denizi'nde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise 6 Şubat 2025 Perşembe gününe ait güncel deprem verilerini anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, bugün İstanbul'da deprem oldu mu? En son hangi bölgede sarsıntı yaşandı? İşte, son dakika deprem bilgileri ve detaylar...

Son günlerde Ege Denizi'nde artan sismik aktiviteler dikkat çekerken 5 Şubat 2025 tarihinde, Santorini Adası-Ege Denizi bölgesinde yoğun bir deprem etkinliği gözlemlenmişti. Süreci yakından takip eden AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise son depremler listesini güncelleyerek anlık olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son deprem nerede meydana geldi? İşte, detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika gerçekleşen 500 depremi halka sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 6 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika deprem haberleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı,güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 6 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD son dakika depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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