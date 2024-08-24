SON DAKİKA DEPREM: 24 Ağustos Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 24 Ağustos Cumartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Saat 10.25'te Muğla Milas merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.04'te Kahramanmaraş Göksun'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ölçümlerine göre Ege Denizi'nde saat 07.39'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.