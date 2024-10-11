SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Bartın deprem son durum! Bartın depremi nerelerde hissedildi? Bartın depremi hasar ve yaralı var mı? 11 Ekim Bartın depremi son durum ne, hangi illerde hissedildi? Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.33 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar depremin etkisiyle büyük panik yaşadı. İşte Bartın depremi detayları haberimizde…

11 EKİM BARTIN DEPREMİ

Afad'ın geçtiği bilgilere göre Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.33 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Afad'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.16'da Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, karaya 120 km uzaklıkta.