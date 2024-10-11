Üye Girişi
Haberler

SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Ekim Bartın'da deprem mi oldu? Bartın'da deprem nerede, nasıl oldu? 11 Ekim Bartın depremi şiddeti kaç? AFAD'ın geçtiği bilgilere göre Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin üzerinde vatandaşlar merakla bu konuyu araştırıyor. Peki Bartın'da deprem hissedildi mi?

Son dakika Bartın deprem son durum! Bartın depremi nerelerde hissedildi? Bartın depremi hasar ve yaralı var mı? 11 Ekim Bartın depremi son durum ne, hangi illerde hissedildi? Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.33 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar depremin etkisiyle büyük panik yaşadı. İşte Bartın depremi detayları haberimizde…

11 EKİM BARTIN DEPREMİ

Afad'ın geçtiği bilgilere göre Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.33 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Afad'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.16'da Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, karaya 120 km uzaklıkta.

SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Doğal Afetler Soğuk Haber 3-sayfa Amasra Bartın Deprem Yaşam AFAD Son Dakika

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi

 Bartın açıklarında 4.8'lik deprem

Bartın'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu? 2024 yıl sonu dolar/altın ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.