'Son adam' hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır? Libero ne demek, Smaçör ne demek, Pivot ne demek, Santrfor ne demek?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Son adam" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"SON ADAM" HANGİSİNİN TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK'TEKİ TANIMIDIR?

A: Smaçör

B: Pivot

C: Santrfor

D: Libero

Cevap: