Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı
İstanbul Pendik'ten endişe verici görüntüler gelmeye devam ediyor. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı öne sürülen gencin dengesiz ve kontrolsüz hareketleri vatandaşlarda korkuya neden oldu. Vatandaşlar gencin yanına yaklaşmaya cesaret edemezken yaşananlar kameraya yansıdı.

  • İstanbul'un Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kaynarca Köprüsü'nde sokak ortasında uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir genç kontrolsüz hareketler sergiledi.
  • Çevredeki vatandaşlar gencin kontrolsüz davranışları nedeniyle yanına yaklaşamadı.
  • Olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde uyuşturucu kullanımına ilişkin endişe verici görüntülere bir yenisi daha eklendi. Fevzi Çakmak Mahallesi Kaynarca Köprüsü'nde sokak ortasında uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir gencin sergilediği kontrolsüz hareketler, çevredeki vatandaşlarda korku ve tedirginliğe neden oldu.

KİMSE YANINA YAKLAŞAMADI

Pendikli Tv'de yer alan görüntülerde, uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirtilen gencin ayakta durmakta zorlandığı, dengesiz ve tuhaf hareketler sergilediği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar, gencin kontrolsüz davranışları nedeniyle yanına yaklaşmaya cesaret edemedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldığı öğrenildi. Yaşananlar, mahalle sakinleri arasında büyük endişe yaratırken, bölgede benzer olayların artması dikkat çekti.

Çağla Taşcı
Hiç de içler acısı bir durum değil. Ne olduğu ortada. Sıkın kafasına gitsin.

yeni türkiye

