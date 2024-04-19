Smear testi nedir? Smear testi ne için yapılır?

Smear testi, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, rahim ağzındaki hücresel anormalliklerin ve kanser öncüsü hücrelerin tespitinde kullanılır. Ayrıca, rahim iç zarı kanserinin erken teşhisine de katkı sağlayabilir. Smear testi nedir? Smear testi ne için yapılır? İşte ayrıntılar...

SMEAR TESTİ NEDİR?

Smear testi, hücresel bozuklukları ve kanser öncesi durumları erken aşamada tespit ederek hastaların sağlığına tamamen kavuşmalarına yardımcı olabilir.

Smear testi, rahim ağzı (serviks) kanseri başta olmak üzere, rahim ağzındaki hücresel düzensizlikleri ve kanser öncüsü hücreleri tespit etmek için kullanılan bir testtir. Ayrıca, endometrium kanserinin erken teşhisi için de önemli bir araçtır. Kadınların, kadın doğum uzmanlarının belirlediği periyodik rutin kontroller kapsamında smear testi yaptırmaları önerilmektedir.

SMEAR TESTİ NASIL YAPILIR?

Smear Testi, rahim ağzı (serviks) bölgesinden fırça yardımıyla 5-10 saniye gibi kısa sürede ve genellikle ağrısız bir şekilde sürüntü alınması işlemidir.

Rahim ağzı, rahmin vajina içinde bulunan kısmıdır ve jinekolojik muayene sırasında spekulum adı verilen aletle gözle görülebilir hale gelir. Doğum yapmamış kadınlarda, muayene sırasında ortası delik ve yuvarlak bir yapı olarak izlenirken, vajinal doğum yapmış kadınlarda orta kısım genellikle yatay bir çizgi şeklinde görülür.