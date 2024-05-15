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Slovakya Başbakanı ROBERT FİCO öldü mü? Robert Fico silahlı saldırıya mı uğradı?

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Slovakya Başbakanı ROBERT FİCO öldü mü? Robert Fico silahlı saldırıya mı uğradı? Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun öldüğüne dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Fico'nun silahlı bir saldırıya uğradığı iddia edildi. Durum hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Slovakya Başbakanı son durumu araştırılıyor. Robert Fico'nun neden silahlı saldırıya uğradığı ve sağlık durumu yeni gündem konusu olarak yerini aldı. Slovakya Başbakanı ROBERT FİCO öldü mü? Robert Fico silahlı saldırıya mı uğradı? İşte ayrıntılar...

ROBERT FİCO ÖLDÜ MÜ?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren saldırgan yakalandı.

Slovakya Başbakanı ROBERT FİCO öldü mü? Robert Fico silahlı saldırıya mı uğradı?

Yerel basına göre olay, başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Saldırı sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.

Görgü tanıkları birkaç el silah sesi duyduklarını ve bir adamın polis tarafından gözaltına alındığını gördüklerini söyledi.

Slovakya Başbakanı ROBERT FİCO öldü mü? Robert Fico silahlı saldırıya mı uğradı?

Slovakya Başbakanı ROBERT FİCO öldü mü? Robert Fico silahlı saldırıya mı uğradı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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